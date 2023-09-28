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Глава МИД Азербайджана принял помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии

Глава МИД Азербайджана принял помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял помощника государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Юри Ким.
Внешняя политика
28 сентября 2023 г. 12:25
Глава МИД Азербайджана принял помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял и.о. помощника государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Юри Ким.

Об этом Report сообщили в МИД Азербайджана.

Стороны обсудили текущую ситуацию в регионе после проведенных Азербайджаном локальных антитеррористических мероприятий в Карабахском регионе, а также вопросы гуманитарной помощи.

На встрече было отмечено, что продолжающаяся клеветническая кампания против Азербайджана не имеет никаких оснований. Азербайджан не несет никакой угрозы для армянских жителей Карабахского региона, отметили на встрече.

Также отметили, что обвинения, выдвинутые в адрес Азербайджана, являются необоснованными. Чтобы доказать это, Азербайджан готов организовать визит представителей органов ООН в Карабахский регион под руководством резидента-координатора ООН в стране

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