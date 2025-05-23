Глава МИД Азербайджана принял нового посла Южной Кореи

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял нового посла Южной Кореи в Баку Кимгу Канга.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял нового посла Южной Кореи в Баку Кимгу Канга.

Как сообщает Report, на встрече дипломат вручил министру копию верительных грамот.

Байрамов поздравил его с назначением и пожелал успехов. Посол выразил готовность прилагать усилия для дальнейшего укрепления двусторонних связей.

Стороны обсудили текущее состояние и перспективы азербайджано-корейского сотрудничества в экономике, инвестициях, образовании, сельском хозяйстве, здравоохранении и других сферах. Особое внимание уделено взаимодействию в рамках азербайджанского председательства в СВМДА и участию Кореи в международных выставках в Баку.

Обсуждены также совместные образовательные проекты, включая программы двойного диплома между университетами, а также вопросы восстановления освобожденных территорий и председательства Азербайджана на конференции COP29.