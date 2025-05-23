О нас

Глава МИД Азербайджана принял нового посла Южной Кореи

Глава МИД Азербайджана принял нового посла Южной Кореи Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял нового посла Южной Кореи в Баку Кимгу Канга.
Внешняя политика
23 мая 2025 г. 19:15
Глава МИД Азербайджана принял нового посла Южной Кореи

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял нового посла Южной Кореи в Баку Кимгу Канга.

Как сообщает Report, на встрече дипломат вручил министру копию верительных грамот.

Байрамов поздравил его с назначением и пожелал успехов. Посол выразил готовность прилагать усилия для дальнейшего укрепления двусторонних связей.

Стороны обсудили текущее состояние и перспективы азербайджано-корейского сотрудничества в экономике, инвестициях, образовании, сельском хозяйстве, здравоохранении и других сферах. Особое внимание уделено взаимодействию в рамках азербайджанского председательства в СВМДА и участию Кореи в международных выставках в Баку.

Обсуждены также совместные образовательные проекты, включая программы двойного диплома между университетами, а также вопросы восстановления освобожденных территорий и председательства Азербайджана на конференции COP29.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке ФотоForeign Minister of Azerbaijan receives new ambassador of South Korea
Версия на азербайджанском языке ФотоCeyhun Bayramov Koreyanın yeni səfirini qəbul edib

Другие новости из категории

Посол Египта завершил миссию в Азербайджане
ФотоПосол Египта завершил миссию в Азербайджане
23 мая 2025 г. 18:52
Ялчын Рафиев: Азербайджан придает большое значение сотрудничеству с КАРИКОМ
ФотоЯлчын Рафиев: Азербайджан придает большое значение сотрудничеству с КАРИКОМ
23 мая 2025 г. 18:34
Премьер Пакистана 25-30 мая посетит 4 страны, в том числе Азербайджан
Премьер Пакистана 25-30 мая посетит 4 страны, в том числе Азербайджан
23 мая 2025 г. 18:08
Король Бельгии поздравил президента Азербайджана
Король Бельгии поздравил президента Азербайджана
23 мая 2025 г. 17:52
Саммит Европейского политического сообщества в 2028 году пройдет в Азербайджане
Саммит Европейского политического сообщества в 2028 году пройдет в Азербайджане
23 мая 2025 г. 17:43
Генсек ШОС поздравил президента Азербайджана
Генсек ШОС поздравил президента Азербайджана
23 мая 2025 г. 15:54
Ректор Первого Московского государственного медицинского университета поздравил Мехрибан Алиеву
Ректор Первого Московского государственного медицинского университета поздравил Мехрибан Алиеву
23 мая 2025 г. 15:37
Глава Татарстана направил поздравительное письмо Ильхаму Алиеву
Глава Татарстана направил поздравительное письмо Ильхаму Алиеву
23 мая 2025 г. 14:34
Хикмет Гаджиев поделился постом о прибытии поезда Баку-Агдам
Хикмет Гаджиев поделился постом о прибытии поезда Баку-Агдам
23 мая 2025 г. 14:05
Реван Гасанов: В Азербайджане будут сняты фильмы, затрагивающие тему исламофобии
Реван Гасанов: В Азербайджане будут сняты фильмы, затрагивающие тему исламофобии
23 мая 2025 г. 13:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi