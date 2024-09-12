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Глава МИД Азербайджана принял нового посла Катара

Глава МИД Азербайджана принял нового посла Катара Глава МИД Азербайджана принял нового посла Катара
Внешняя политика
12 сентября 2024 г. 18:59
Глава МИД Азербайджана принял нового посла Катара

Министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял новоназначенного посла Катара в Азербайджане Мохаммеда Хамада Саада аль-Хаджири.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

На встрече обсуждались перспективы развития двустороннего сотрудничества, а также текущая ситуация в регионе. Глава МИД проинформировал посла о ходе мирных переговоров между Азербайджаном и Арменией, а также о широкомасштабных восстановительных работах на освобожденных территориях.

Министр поздравил посла с назначением и пожелал ему успехов в дипломатической деятельности.

Стороны подчеркнули наличие успешного сотрудничества между двумя странами в политической, торгово-экономической, образовательной, гуманитарной и других сферах.

Была отмечена роль ряда механизмов для дальнейшего расширения двустороннего сотрудничества, включая политические консультации, а также возможности деятельности совместной межправительственной комиссии.

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