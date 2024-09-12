О нас

Глава МИД Азербайджана принял нового посла Алжира

Глава МИД Азербайджана принял нового посла Алжира 16:32
Внешняя политика
12 сентября 2024 г. 16:46
Глава МИД Азербайджана принял нового посла Алжира

Министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял новоназначенного посла Алжирской Народной Демократической Республики в Азербайджане Закию Игили.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

На встрече обсуждались перспективы развития повестки двустороннего сотрудничества, а также региональные и глобальные вопросы. Глава МИД проинформировал посла о ходе мирных переговоров между Азербайджаном и Арменией, а также о ходе широкомасштабных восстановительных работ на освобожденных территориях.

Министр поздравил посла с назначением и пожелал ей успехов в дипломатической деятельности.

Стороны подчеркнули наличие перспектив для развития сотрудничества по ряду направлений, в том числе, в сфере экономики, торговли, энергетической безопасности, гуманитарной сфере, а также важность использования механизма политических консультаций для обсуждения имеющихся возможностей.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке ФотоAzerbaijan's FM briefs new Algerian ambassador on normalization process with Armenia
Версия на азербайджанском языке ФотоCeyhun Bayramov Əlcəzairin yeni səfirini Ermənistanla normallaşma prosesi barədə məlumatlandırıb

Другие новости из категории

Азербайджанская дипломатия вносит активный вклад в подготовку климатического саммита в Баку
Азербайджанская дипломатия вносит активный вклад в подготовку климатического саммита в Баку
12 сентября 2024 г. 17:22
Кения хочет использовать опыт Азербайджана для развития инфраструктуры водоснабжения
Кения хочет использовать опыт Азербайджана для развития инфраструктуры водоснабжения
12 сентября 2024 г. 15:25
Байрамов проинформировал коллегу из Люксембурга о процессе нормализации между Баку и Ереваном
Байрамов проинформировал коллегу из Люксембурга о процессе нормализации между Баку и Ереваном
12 сентября 2024 г. 13:08
Председатель Верховного суда Турции посетил Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов
Председатель Верховного суда Турции посетил Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов
12 сентября 2024 г. 10:54
МИД: Азербайджан ведет работу по прокладке коммуникаций через Иран
МИД: Азербайджан ведет работу по прокладке коммуникаций через Иран
12 сентября 2024 г. 09:51
Фонд Гейдара Алиева примет участие в реставрации Базилики Святого Павла
ФотоФонд Гейдара Алиева примет участие в реставрации Базилики Святого Павла
12 сентября 2024 г. 09:42
Официальный Баку: С Арменией согласовано около 80% текста мирного соглашения
Официальный Баку: С Арменией согласовано около 80% текста мирного соглашения
12 сентября 2024 г. 09:32
В Баку напомнили, что ЕС не расследовал убийства протестующих на акциях во Франции
В Баку напомнили, что ЕС не расследовал убийства протестующих на акциях во Франции
11 сентября 2024 г. 23:42
В МИД Азербайджана ответили на предвзятые заявления ЕС
В МИД Азербайджана ответили на предвзятые заявления ЕС
11 сентября 2024 г. 23:10
Зеленский сообщил об участии Азербайджана в переговорах по обмену пленными с Россией
Зеленский сообщил об участии Азербайджана в переговорах по обмену пленными с Россией
11 сентября 2024 г. 20:59

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi