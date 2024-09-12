Глава МИД Азербайджана принял нового посла Алжира

16:32

Министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял новоназначенного посла Алжирской Народной Демократической Республики в Азербайджане Закию Игили.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

На встрече обсуждались перспективы развития повестки двустороннего сотрудничества, а также региональные и глобальные вопросы. Глава МИД проинформировал посла о ходе мирных переговоров между Азербайджаном и Арменией, а также о ходе широкомасштабных восстановительных работ на освобожденных территориях.

Министр поздравил посла с назначением и пожелал ей успехов в дипломатической деятельности.

Стороны подчеркнули наличие перспектив для развития сотрудничества по ряду направлений, в том числе, в сфере экономики, торговли, энергетической безопасности, гуманитарной сфере, а также важность использования механизма политических консультаций для обсуждения имеющихся возможностей.