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Глава МИД Азербайджана принял копию верительных грамот нового посла Ирана

Глава МИД Азербайджана принял копию верительных грамот нового посла Ирана
Внешняя политика
25 июня 2025 г. 18:11
Глава МИД Азербайджана принял копию верительных грамот нового посла Ирана

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял новоназначенного посла Исламской Республики Иран в Баку Мюджтаба Демирчилу.

Как сообщает Report со ссылкой на МИД, на встрече посол вручил министру копии верительных грамот.

Джейхун Байрамов поздравил дипломата с назначением и пожелал успехов в его деятельности.

В ходе беседы обсуждались актуальные вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества, региональная безопасность, в том числе ситуация вокруг конфликта между Израилем и Ираном. Была подчеркнута важность поддержания политического диалога и контактов между лидерами двух стран, что способствует углублению двусторонних отношений.

С азербайджанской стороны вновь озвучена обеспокоенность в связи с эскалацией между Израилем и Ираном, выражены соболезнования в связи с гибелью начальника Генштаба ВС Ирана, других официальных лиц и граждан страны. Байрамов отметил необходимость решения существующих проблем на основе норм и принципов международного права, с помощью диалога и дипломатии.

Иранская сторона выразила благодарность Азербайджану за предоставлении возможности пересечения сухопутной границы гражданами Ирана и других стран.

В завершение встречи состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке ФотоCeyhun Bayramov İranın yeni səfirinin etimadnaməsinin surətini qəbul edib

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