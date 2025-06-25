Глава МИД Азербайджана принял копию верительных грамот нового посла Ирана

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял новоназначенного посла Исламской Республики Иран в Баку Мюджтаба Демирчилу.

Как сообщает Report со ссылкой на МИД, на встрече посол вручил министру копии верительных грамот.

Джейхун Байрамов поздравил дипломата с назначением и пожелал успехов в его деятельности.

В ходе беседы обсуждались актуальные вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества, региональная безопасность, в том числе ситуация вокруг конфликта между Израилем и Ираном. Была подчеркнута важность поддержания политического диалога и контактов между лидерами двух стран, что способствует углублению двусторонних отношений.

С азербайджанской стороны вновь озвучена обеспокоенность в связи с эскалацией между Израилем и Ираном, выражены соболезнования в связи с гибелью начальника Генштаба ВС Ирана, других официальных лиц и граждан страны. Байрамов отметил необходимость решения существующих проблем на основе норм и принципов международного права, с помощью диалога и дипломатии.

Иранская сторона выразила благодарность Азербайджану за предоставлении возможности пересечения сухопутной границы гражданами Ирана и других стран.

В завершение встречи состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.