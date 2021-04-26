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Глава МИД Азербайджана принял копии верительных грамот новоназначенного посла Турции

Глава МИД Азербайджана принял копии верительных грамот новоназначенного посла Турции Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял копии верительных грамот новоназначенного посла Турецкой Республики в нашей стране Джахита Багчи.
Внешняя политика
26 апреля 2021 г. 18:29
Глава МИД Азербайджана принял копии верительных грамот новоназначенного посла Турции

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял копии верительных грамот новоназначенного посла Турецкой Республики в нашей стране Джахита Багчи.

Как сообщили Report в МИД, поздравив Джахита Багчи с назначением, министр с удовлетворением отметил существующие между Азербайджаном и Турцией тесные отношения дружбы, братства и стратегического партнерства.

Коснувшись темы так называемого "геноцида", Джейхун Байрамов довел до внимания посла Турции, что представление этих событий в качестве "геноцида" не имеет ничего общего с реальностью и является проявлением политического давления.

Джахит Багчи поблагодарил главу МИД за прием и передал искренние приветствия министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу.

Отметив, что отношения между Турцией и Азербайджаном находятся на пике, Джахит Багчи особо подчеркнул важную роль дружественных и братских связей руководителей двух стран. Он отметил, что в период своей деятельности в качестве посла приложит усилия не только для дальнейшего развития двусторонних связей, но и для расширения сотрудничества в трех -, четырех- и многосторонних форматах.

Министр иностранных дел Азербайджана пожелал новому послу Турции успехов в деятельности.

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Версия на азербайджанском языке ФотоCeyhun Bayramov Türkiyə səfirinin etimadnaməsinin surətini qəbul edib

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