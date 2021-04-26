Глава МИД Азербайджана принял копии верительных грамот новоназначенного посла Турции

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял копии верительных грамот новоназначенного посла Турецкой Республики в нашей стране Джахита Багчи.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял копии верительных грамот новоназначенного посла Турецкой Республики в нашей стране Джахита Багчи.

Как сообщили Report в МИД, поздравив Джахита Багчи с назначением, министр с удовлетворением отметил существующие между Азербайджаном и Турцией тесные отношения дружбы, братства и стратегического партнерства.

Коснувшись темы так называемого "геноцида", Джейхун Байрамов довел до внимания посла Турции, что представление этих событий в качестве "геноцида" не имеет ничего общего с реальностью и является проявлением политического давления.

Джахит Багчи поблагодарил главу МИД за прием и передал искренние приветствия министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу.

Отметив, что отношения между Турцией и Азербайджаном находятся на пике, Джахит Багчи особо подчеркнул важную роль дружественных и братских связей руководителей двух стран. Он отметил, что в период своей деятельности в качестве посла приложит усилия не только для дальнейшего развития двусторонних связей, но и для расширения сотрудничества в трех -, четырех- и многосторонних форматах.

Министр иностранных дел Азербайджана пожелал новому послу Турции успехов в деятельности.