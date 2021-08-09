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Глава МИД Азербайджана принял копии верительных грамот новоназначенного посла Бельгии

Глава МИД Азербайджана принял копии верительных грамот новоназначенного посла Бельгии Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял копии верительных грамот новоназначенного посла Бельгии в нашей стране Мишеля Питерманса.
Внешняя политика
9 августа 2021 г. 18:52
Глава МИД Азербайджана принял копии верительных грамот новоназначенного посла Бельгии
Мишел Питерманс и Джейхун Байрамов

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял копии верительных грамот новоназначенного посла Бельгии в нашей стране Мишеля Питерманса.

Как сообщили Report в Министерстве иностранных дел, глава внешнеполитического ведомства Азербайджана поздравил посла с назначением и пожелал ему успехов в будущей дипломатической деятельности.

Министр с удовлетворением отметил успешное развитие двусторонних отношений между Азербайджаном и Бельгией, а также широкую повестку сотрудничества между двумя странами.

В свою очередь, посол поблагодарил министра за прием и выразил удовлетворение своим назначением в Азербайджан.

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