Глава МИД Азербайджана принял копии верительных грамот новоназначенного посла Бельгии

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял копии верительных грамот новоназначенного посла Бельгии в нашей стране Мишеля Питерманса.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял копии верительных грамот новоназначенного посла Бельгии в нашей стране Мишеля Питерманса.

Как сообщили Report в Министерстве иностранных дел, глава внешнеполитического ведомства Азербайджана поздравил посла с назначением и пожелал ему успехов в будущей дипломатической деятельности.

Министр с удовлетворением отметил успешное развитие двусторонних отношений между Азербайджаном и Бельгией, а также широкую повестку сотрудничества между двумя странами.

В свою очередь, посол поблагодарил министра за прием и выразил удовлетворение своим назначением в Азербайджан.