Глава МИД Азербайджана принял председателя Генассамблеи ООН

В Баку состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова и прибывшего с официальным визитом в страну председателем Генассамблеи ООН Абдулла Шахидом.

В Баку состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова и прибывшего с официальным визитом в страну председателем Генассамблеи ООН Абдулла Шахидом.

Как передает Report, об этом сообщается на странице МИД Азербайджана в Twitter.

Встреча Джейхуна Байрамова и главы Генассамблеи ООН Абдулла Шахида состоялась в расширенном составе.

Напомним, председатель 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Абдулла Шахид находится с официальным визитом в Азербайджане с 12 по 13 июня по приглашению министра иностранных дел Азербайджана.