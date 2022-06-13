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Глава МИД Азербайджана принял председателя Генассамблеи ООН

Глава МИД Азербайджана принял председателя Генассамблеи ООН В Баку состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова и прибывшего с официальным визитом в страну председателем Генассамблеи ООН Абдулла Шахидом.
Внешняя политика
13 июня 2022 г. 12:30
Глава МИД Азербайджана принял председателя Генассамблеи ООН

В Баку состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова и прибывшего с официальным визитом в страну председателем Генассамблеи ООН Абдулла Шахидом.

Как передает Report, об этом сообщается на странице МИД Азербайджана в Twitter.

Встреча Джейхуна Байрамова и главы Генассамблеи ООН Абдулла Шахида состоялась в расширенном составе.

Напомним, председатель 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Абдулла Шахид находится с официальным визитом в Азербайджане с 12 по 13 июня по приглашению министра иностранных дел Азербайджана.

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