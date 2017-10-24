Глава МИД Азербайджана принимает участие на конференции ОБСЕ по вопросам мигрантов в Палермо

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Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ В итальянском Палермо открылась конференция на тему "Укрепление безопасности в Средиземном море, сотрудничество в век большого потока мигрантов и беженцев", организованной в рамках Программы сотрудничества во имя Партнерства на Средиземном море ОБСЕ. Как сообщает Report, на двухдневной конференции также принимает участие министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

Конференция предоставит государствам-участникам и партнерам по сотрудничеству возможность обменяться мнениями и опытом в вопросах, связанных с ростом миграционных потоков и потоков беженцев как в странах транзита, так и странах-назначения, будут обсуждены методы борьбы с торговлей людьми, связанной с большими перемещениями беженцев и мигрантов и др.

Отметим, в рамках мероприятия запланированы выступление Э. Мамедъярова и двусторонние встречи с рядом официальных лиц.