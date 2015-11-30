Глава МИД Азербайджана примет участие в заседании НАТО

Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров примет участие на встрече министров иностранных дел Североатлантического альянса, которая пройдет в штаб-квартире организации в Брюсселе 1-2 декабря. Об этом сообщает Report со ссылкой на дипломатический источник.

Заседание возглавит генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Азербайджан является страной-партнером НАТО, участником миссии ISAF в Афганистане.