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    Глава МИД Азербайджана примет участие в заседании НАТО

    Министерское заседание стран Североатлантического альянса состоится 1-2 декабря в Брюсселе

    Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров примет участие на встрече министров иностранных дел Североатлантического альянса, которая пройдет в штаб-квартире организации в Брюсселе 1-2 декабря. Об этом сообщает Report со ссылкой на дипломатический источник. 

    Заседание возглавит генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. 

    Азербайджан является страной-партнером НАТО, участником миссии ISAF в Афганистане.

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