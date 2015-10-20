Глава МИД Азербайджана примет участие в заседании СМИД ОБСЕ

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров планирует принять участие в очередном заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ. Как сообщает Report, об этом заявил сегодня на пресс-конференции Эльмар Мамедъяров.

Очередное заседание Совета министров ОБСЕ (СМИД ОБСЕ) состоится в столице Сербии Белграде 3-4 декабря. В этом году заседание пройдет по приглашению действующего председателя организации, министра иностранных дел Сербии Ивицы Дачича.

Совет министров является центральным директивным и руководящим органом ОБСЕ. На встрече, проходящей раз в год, министры иностранных дел 57 государств-участников ОБСЕ обсуждают и оценивают деятельность организации за прошедший год.