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    Глава МИД Азербайджана примет участие на заседании СМИД ОБСЕ

    Из Брюсселя Эльмар Мамедъяров направится в Белград

    Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров прибыл в Брюссель для участия в министерской встрече НАТО. Как сообщает Report,  Э. Мамедъяров примет участие в министерской встрече миссии НАТО в Афганистане "Решительная поддержка", которая пройдет 1-2 декабря в штаб-квартире организации в Брюсселе.

    На мероприятии запланировано выступление министра, а также проведение ряда двусторонних встреч. 

    Из Брюсселя Эльмар Мамедъяров направится в Белград, где примет участие на ежегодном заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ 3-4 декабря. В ходе встречи главы МИД 57 стран-членов ОБСЕ обсудят итоги председательства Сербии в организации, а также наиболее актуальные вопросы пространства ОБСЕ. 

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