Глава МИД Азербайджана примет участие на заседании СМИД ОБСЕ

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров прибыл в Брюссель для участия в министерской встрече НАТО. Как сообщает Report, Э. Мамедъяров примет участие в министерской встрече миссии НАТО в Афганистане "Решительная поддержка", которая пройдет 1-2 декабря в штаб-квартире организации в Брюсселе.

На мероприятии запланировано выступление министра, а также проведение ряда двусторонних встреч.

Из Брюсселя Эльмар Мамедъяров направится в Белград, где примет участие на ежегодном заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ 3-4 декабря. В ходе встречи главы МИД 57 стран-членов ОБСЕ обсудят итоги председательства Сербии в организации, а также наиболее актуальные вопросы пространства ОБСЕ.