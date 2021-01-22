Глава МИД Азербайджана пригласил грузинского коллегу в Азербайджан

Отметив важность экономического сотрудничества, главы МИД коснулись и реализации региональных проектов

Министры иностранных дел Азербайджана и Грузии Джейхун Байрамов и Давид Залкалиани в ходе сегодняшнего телефонного разговора обсудили дружественные отношения между двумя странами.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщили в МИД Грузии.

Стороны подчеркнули важность существующего стратегического партнерства между Грузией и Азербайджаном.

Отметив важность экономического сотрудничества, главы МИД коснулись и реализации региональных проектов. Стороны также отметили важность устойчивого мира и стабильности в регионе.

Министры выразили готовность к активному сотрудничеству для развития двусторонних связей и региона.

Во время разговора Дж.Байрамов пригласил грузинского коллегу посетить Азербайджан.