Глава МИД Азербайджана приглашен с визитом в Грузию

Глава МИД Грузии Мака Бочорошвили пригласила азербайджанского коллегу посетить с визитом Грузию.

Глава МИД Грузии Мака Бочорошвили пригласила азербайджанского коллегу посетить с визитом Грузию.

Как передает Report, об этом она заявила в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Баку.

Бочоришвили также выразила благодарность Азербайджану за поддержку Грузии на многостороннем уровне.

"Выражаю благодарность за теплый прием в вашей прекрасной столице. Вновь скажу, что Азербайджан для нас стратегически важный партнер. Завтра ожидаем плодотворных результатов 10-го, юбилейного, заседания межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Грузией. Хотелось бы также видеть вас у нас в стране с визитом", - сказала глава МИД Грузии.