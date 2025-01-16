О нас

Глава МИД Азербайджана приглашен с визитом в Грузию

Глава МИД Азербайджана приглашен с визитом в Грузию Глава МИД Грузии Мака Бочорошвили пригласила азербайджанского коллегу посетить с визитом Грузию.
Внешняя политика
16 января 2025 г. 17:30
Глава МИД Азербайджана приглашен с визитом в Грузию

Глава МИД Грузии Мака Бочорошвили пригласила азербайджанского коллегу посетить с визитом Грузию.

Как передает Report, об этом она заявила в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Баку.

Бочоришвили также выразила благодарность Азербайджану за поддержку Грузии на многостороннем уровне.

"Выражаю благодарность за теплый прием в вашей прекрасной столице. Вновь скажу, что Азербайджан для нас стратегически важный партнер. Завтра ожидаем плодотворных результатов 10-го, юбилейного, заседания межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Грузией. Хотелось бы также видеть вас у нас в стране с визитом", - сказала глава МИД Грузии.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijan's Foreign Minister invited to visit Georgia
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN başçısı Gürcüstana səfərə dəvət edilib

Экслюзивные новости

Али Факих: Соглашения СОР29 в Баку повышают уровень доверия между сторонами
Али Факих: Соглашения СОР29 в Баку повышают уровень доверия между сторонами
16 января 2025 г. 14:22
Действующий председатель ОБСЕ Валтонен планирует посетить регион Южного Кавказа
Действующий председатель ОБСЕ Валтонен планирует посетить регион Южного Кавказа
15 января 2025 г. 13:23
Как председатель ОБСЕ Финляндия готова укреплять диалог между Баку и Ереваном
Как председатель ОБСЕ Финляндия готова укреплять диалог между Баку и Ереваном
15 января 2025 г. 09:45
Халид Таймур Акрам: Азербайджан усиливает свой международный авторитет
Халид Таймур Акрам: Азербайджан усиливает свой международный авторитет
14 января 2025 г. 13:27
Талгат Калиев: Совместные проекты стран-участниц ОТГ усиливают ее позиции на международной арене
Талгат Калиев: Совместные проекты стран-участниц ОТГ усиливают ее позиции на международной арене
14 января 2025 г. 12:44
Словакия оценивает долгосрочное сотрудничество с Азербайджаном по поставкам газа
Словакия оценивает долгосрочное сотрудничество с Азербайджаном по поставкам газа
14 января 2025 г. 11:31
TAP AG переходит к следующему этапу исследований для транспортировки водородной смеси по TAP
TAP AG переходит к следующему этапу исследований для транспортировки водородной смеси по TAP
14 января 2025 г. 11:01
ГНФАР получил последний транш бонуса по новому контракту на разработку АЧГ - ЭКСКЛЮЗИВ
ГНФАР получил последний транш бонуса по новому контракту на разработку АЧГ - ЭКСКЛЮЗИВ
10 января 2025 г. 17:14
Польша готова предоставить свои ресурсы и опыт для расследования крушения самолета AZAL
Польша готова предоставить свои ресурсы и опыт для расследования крушения самолета AZAL
9 января 2025 г. 14:31
МИД Польши: Поддерживаем укрепление отношений Евросоюза с Азербайджаном в период председательства в Совете ЕС
МИД Польши: Поддерживаем укрепление отношений Евросоюза с Азербайджаном в период председательства в Совете ЕС
9 января 2025 г. 13:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi