Глава МИД Азербайджана и президент Узбекистана провели встречу

Находящийся с визитом в Ташкенте министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках визита в Узбекистан был принят президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеёвым.

Как передает Report, об этом сообщили в МИД.

В ходе встречи были обсуждены различные аспекты отношений братства, дружбы и стратегического партнерства между двумя странами. Был подчеркнут высокий потенциал развития сотрудничества.

В ходе встречи Дж.Байрамов проинформировал президента Шавката Мирзиеёва о приоритетах и планах в рамках председательства нашей страны в Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в 2023 году и поблагодарил главу Узбекистана за высокий уровень организации заседания Совета министров в Ташкенте.

В ходе встречи также были обсуждены вопросы двусторонней повестки дня и ситуация в регионе.

Министр иностранных дел Дж.Байрамов также встретился с исполняющим обязанности министра иностранных дел Республики Узбекистан Бахтиёром Саидовым. Стороны обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений.

18:10

Находящийся с визитом в Ташкенте министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу главы государства Узбекистана.

На встрече обсуждалась реализация проектов в автомобильной, текстильной и шелковой промышленности, а также укрепление экономического сотрудничества двух стран.

Отметим, что Дж.Байрамов находится с визитом в Узбекистане в рамках участия в 26-м заседании Совета министров Организации экономического сотрудничества (ОЭС).