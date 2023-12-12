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Джейхун Байрамов: Предвзятые заявления подрывают роль беспристрастного посредника ЕС

Джейхун Байрамов: Предвзятые заявления подрывают роль беспристрастного посредника ЕС Азербайджан высоко ценит посреднические усилия президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля в процессе нормализации с Арменией.
Внешняя политика
12 декабря 2023 г. 02:05
Джейхун Байрамов: Предвзятые заявления подрывают роль беспристрастного посредника ЕС

Азербайджан высоко ценит посреднические усилия президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля в процессе нормализации с Арменией.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на встрече с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-президентом ЕК Жозепом Боррелем.

Министр Дж.Байрамов подчеркнул, что предвзятые заявления некоторых чиновников ЕС подрывают роль беспристрастного посредника Евросоюза в указанном процессе.

Глава МИД отметил, что установление добрососедских отношений между Азербайджаном и Арменией, основанных на взаимном уважении суверенитета и территориальной целостности, является единственным путем к миру, стабильности и спокойствию на Южном Кавказе.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN rəhbəri: “Qərəzli bəyanatlar Aİ-nin vasitəçi roluna xələl gətirir”

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