Джейхун Байрамов: Предвзятые заявления подрывают роль беспристрастного посредника ЕС

Азербайджан высоко ценит посреднические усилия президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля в процессе нормализации с Арменией.

Азербайджан высоко ценит посреднические усилия президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля в процессе нормализации с Арменией.

Как сообщает Report , об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на встрече с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-президентом ЕК Жозепом Боррелем.

Министр Дж.Байрамов подчеркнул, что предвзятые заявления некоторых чиновников ЕС подрывают роль беспристрастного посредника Евросоюза в указанном процессе.

Глава МИД отметил, что установление добрососедских отношений между Азербайджаном и Арменией, основанных на взаимном уважении суверенитета и территориальной целостности, является единственным путем к миру, стабильности и спокойствию на Южном Кавказе.