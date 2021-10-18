Глава МИД Азербайджана предупредил реваншистские силы Армении

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов предупредил реваншистские силы в Армении.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов предупредил реваншистские силы в Армении.

Как сообщает Report, министр Д. Байрамов подчеркнул важность реализации всех положений трехстороннего заявления, подписанного между Азербайджаном, Россией и Арменией в ноябре прошлого года.

"Наша рекомендация реваншистским силам в Армении - не идти неправильным путем. Подписанный документ важно реализовать", - сказал Джейхун Байрамов сегодня на пресс-конференции по итогам встречи с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Катара шейхом Мохаммед бин Абдулрахман Аль Тани.