Глава МИД Азербайджана: Предложение по использованию дороги Агдам-Ханкенди остается в силе

Официальный Баку еще раз заявил, что дорога Агдам-Ханкенди открыта для доставки гуманитарной помощи армянским жителям, проживающим в карабахском экономическом районе Азербайджана.

Дорога Агдам-Ханкенди открыта для доставки гуманитарной помощи армянским жителям, проживающим в Карабахском экономическом районе Азербайджана.

Как передает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил на встрече со cтаршим советником Госдепа США по переговорам на Кавказе Луисом Боно.

Министр еще раз напомнил, что, учитывая провокации Армении на Лачынской дороге и пограничном пункте пропуска, предложение Азербайджана использовать дорогу Агдам-Ханкенди для помощи армянским жителям остается в силе.

Байрамов также отметил, что вмешательство Армении в усилия азербайджанской стороны по реинтеграции армянских жителей неприемлемо.