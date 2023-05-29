Глава МИД Азербайджана позвонил турецкому коллеге

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов 28 мая позвонил главе МИД Турции Мевлюту Чавушоглу.
Об этом Report сообщили в пресс-службе азербайджанского внешнеполитического ведомства.
Министр Джейхун Байрамов передал поздравления президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану по случаю уверенной победы на президентских выборах и министру М.Чавушоглу в связи с завоеванием "Республиканским союзом" большинства голосов на парламентских выборах в Турции.
Была выражена уверенность в дальнейшем укреплении стратегического союза между Азербайджаном и братской Турцией, расширении всесторонних связей в плане двустороннего и регионального взаимодействия.
Министр Мевлют Чавушоглу выразил благодарность за оказанное внимание и поздравления.