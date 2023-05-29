Глава МИД Азербайджана позвонил турецкому коллеге

28 мая 2023 года министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов позвонил министру иностранных дел Туреции Мевлюту Чавушоглу.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов 28 мая позвонил главе МИД Турции Мевлюту Чавушоглу.

Об этом Report сообщили в пресс-службе азербайджанского внешнеполитического ведомства.

Министр Джейхун Байрамов передал поздравления президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану по случаю уверенной победы на президентских выборах и министру М.Чавушоглу в связи с завоеванием "Республиканским союзом" большинства голосов на парламентских выборах в Турции.

Была выражена уверенность в дальнейшем укреплении стратегического союза между Азербайджаном и братской Турцией, расширении всесторонних связей в плане двустороннего и регионального взаимодействия.

Министр Мевлют Чавушоглу выразил благодарность за оказанное внимание и поздравления.