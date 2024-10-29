Глава МИД Азербайджана: Желаем Турецкой Республике сил и процветания

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов поздравил Турцию с Днем Республики.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов поздравил Турцию с Днем Республики.

Как сообщает Report, поздравление опубликовано на странице министра в соцсети "Х".

"Сегодня исполняется 101 год со дня основания Турецкой Республики, братской страны и союзника. В этот важный день мы чтим светлую память основателей Турецкой Республики, шехидов и гази, желаем Турецкой Республике сил и процветания", - говорится в публикации.

Поздравление в адрес Турции опубликовано также на странице МИД Азербайджана в соцсети "Х".

"В этот важный день мы чтим память основателя Турецкой Республики, гениального Мустафы Кемаля Ататюрка, шехидов и гази, отдавших свои жизни в борьбе за Родину.

Турецкая Республика остается колыбелью справедливости и развития не только в регионе, но и во всем мире. Беспрецедентное азербайджано-турецкое братство будет вечным", - говорится в публикации.