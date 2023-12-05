О нас

Байрамов: Потенциал Каспия в ближайшее время может сделать Азербайджан экспортером зеленой энергии

Байрамов: Потенциал Каспия в ближайшее время может сделать Азербайджан экспортером зеленой энергии Потенциал Каспийского моря в ближайшее время может сделать Азербайджан экспортером зелёной энергии.
Внешняя политика
5 декабря 2023 г. 13:59
Байрамов: Потенциал Каспия в ближайшее время может сделать Азербайджан экспортером зеленой энергии

Потенциал Каспийского моря в ближайшее время может сделать Азербайджан экспортером зеленой энергии.

Как передает российское бюро Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил на встрече глав МИД прикаспийских государств в Москве.

"Наряду с богатыми нефтяными и газовыми запасами, Каспийское море обладает потенциалом ветровой энергии. Потенциал ветроэнергетики в азербайджанском секторе Каспийского моря составляет 157 ГВт, что в ближайшее время сможет превратить Азербайджан в экспортера зеленой энергии", - сказал Байрамов.

По словам министра, Азербайджан обладает современной инфраструктурой, транспортными и логистическими возможностями, которые продолжают расширяться.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov: “Xəzərin potensialı Azərbaycanı “yaşıl enerji” ixracatçısına çevirə bilər”
Версия на английском языке Bayramov: Potential of Caspian Sea can soon turn Azerbaijan into exporter of green energy

Другие новости из категории

Байрамов: В декабре в Баку пройдет первое совещание экспертной группы по вопросам экологии Каспия
Байрамов: В декабре в Баку пройдет первое совещание экспертной группы по вопросам экологии Каспия
5 декабря 2023 г. 14:34
Глава МИД: Средний коридор позволит усилить транспортный потенциал стран Каспия
Глава МИД: Средний коридор позволит усилить транспортный потенциал стран Каспия
5 декабря 2023 г. 14:15
Лавров: Создание Каспийского совета может повысить эффективность работы прикаспийской пятерки
Лавров: Создание Каспийского совета может повысить эффективность работы прикаспийской "пятерки"
5 декабря 2023 г. 13:43
Байрамов: Создается договорно-правовая база для взаимодействия прикаспийских государств 
Байрамов: Создается договорно-правовая база для взаимодействия прикаспийских государств 
5 декабря 2023 г. 13:42
Байрамов и Лавров обсудили наращивание усилий по нормализации между Ереваном и Баку
ФотоБайрамов и Лавров обсудили наращивание усилий по нормализации между Ереваном и Баку
5 декабря 2023 г. 13:34
В Москве проходит встреча глав МИД прикаспийских стран в расширенном составе
ФотоВ Москве проходит встреча глав МИД прикаспийских стран в расширенном составе
5 декабря 2023 г. 13:15
Премьер Азербайджана примет участие в заседании совета глав правительств СНГ
Премьер Азербайджана примет участие в заседании совета глав правительств СНГ
5 декабря 2023 г. 12:03
Армен Григорян: Армения привержена нормализации армяно-азербайджанских отношений
Армен Григорян: Армения привержена нормализации армяно-азербайджанских отношений
5 декабря 2023 г. 11:54
Заместитель Эрдогана: Турция всегда будет поддерживать Азербайджан в процессе мира и нормализации
Заместитель Эрдогана: Турция всегда будет поддерживать Азербайджан в процессе мира и нормализации
5 декабря 2023 г. 11:47
Байрамов: Важным элементом диалога Баку и Москвы являются вопросы региональной безопасности
Байрамов: Важным элементом диалога Баку и Москвы являются вопросы региональной безопасности
5 декабря 2023 г. 11:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi