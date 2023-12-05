Байрамов: Потенциал Каспия в ближайшее время может сделать Азербайджан экспортером зеленой энергии

Потенциал Каспийского моря в ближайшее время может сделать Азербайджан экспортером зелёной энергии.

Потенциал Каспийского моря в ближайшее время может сделать Азербайджан экспортером зеленой энергии.

Как передает российское бюро Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил на встрече глав МИД прикаспийских государств в Москве.

"Наряду с богатыми нефтяными и газовыми запасами, Каспийское море обладает потенциалом ветровой энергии. Потенциал ветроэнергетики в азербайджанском секторе Каспийского моря составляет 157 ГВт, что в ближайшее время сможет превратить Азербайджан в экспортера зеленой энергии", - сказал Байрамов.

По словам министра, Азербайджан обладает современной инфраструктурой, транспортными и логистическими возможностями, которые продолжают расширяться.