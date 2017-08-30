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    Глава МИД Азербайджана посетит Венгрию

    Эльмар Мамедъяров примет участие на заседании глав МИД стран Вышеградской группы и Восточного партнерства© Report

    Баку. 30 августа. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров 31 августа отправится в Венгрию. Как сообщили Report в пресс-службе МИД Азербайджана, в Будапеште Э. Мамедъяров примет участие на заседании глав МИД стран Вышеградской группы (Польша, Чехия, Словакия и Венгрия) и Восточного партнерства. 

    В рамках визита ожидается выступление главы МИД Азербайджана на мероприятии и проведение ряда двусторонних встреч. 

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