Глава МИД Азербайджана посетит Венгрию

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Баку. 30 августа. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров 31 августа отправится в Венгрию. Как сообщили Report в пресс-службе МИД Азербайджана, в Будапеште Э. Мамедъяров примет участие на заседании глав МИД стран Вышеградской группы (Польша, Чехия, Словакия и Венгрия) и Восточного партнерства.

В рамках визита ожидается выступление главы МИД Азербайджана на мероприятии и проведение ряда двусторонних встреч.