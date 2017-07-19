 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Глава МИД Азербайджана посетит Венгрию с официальным визитом

    Азербайджан и Венгрия планируют подписать ряд двусторонних документов

    Баку. 19 июля. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров на следующей неделе посетит Венгрию с официальным визитом.

    Как сообщает Report, об этом заявил на пресс-конференции посол Венгрии в Азербайджане Имре Ласлоцки.

    И. Ласлоцки отметил, что целью визита Э. Мамедъярова в Будапешт является подготовка к визиту президента Азербайджана  Ильхама Алиева в Венгрию, который запланирован на октябрь. 

    По словам посла, ходе визита И. Алиева в Венгрию  планируется  подписание порядка 5-10 двусторонних документов.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi