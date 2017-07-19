Глава МИД Азербайджана посетит Венгрию с официальным визитом

Баку. 19 июля. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров на следующей неделе посетит Венгрию с официальным визитом.

Как сообщает Report, об этом заявил на пресс-конференции посол Венгрии в Азербайджане Имре Ласлоцки.

И. Ласлоцки отметил, что целью визита Э. Мамедъярова в Будапешт является подготовка к визиту президента Азербайджана Ильхама Алиева в Венгрию, который запланирован на октябрь.

По словам посла, ходе визита И. Алиева в Венгрию планируется подписание порядка 5-10 двусторонних документов.