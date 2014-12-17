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    Глава МИД Азербайджана посетит Украину

    Визит будет предшествовать работе по подготовке визита президента Украины в Азербайджан

    Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ Планируется проведение официального визита министра иностранных дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова в Украину. Об этом в интервью Report заявил посол Украины в Азербайджане Александр Мищенко.

    Он отметил, что дата визита пока не определена, однако планируется, что он будет предшествовать работе по подготовке визита президента Украины Петра Порошенко в Азербайджан.

    Перед визитом Порошенко в Баку также состоится заседание двусторонней комиссии по экономическому сотрудничеству. 

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