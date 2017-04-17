Глава МИД Азербайджана посетит с официальным визитом Италию

Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров отправился с официальным визитом на Мальту и в Италию. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу МИД, в ходе визитов Э. Мамедъяров проведет ряд встреч с официальными лицами Мальты и Италии.

В рамках визита в Италию Э. Мамедъяров примет участие в открытии фотовыставки, посвященной 25-летию установления дипотношений между Азербайджаном и Италией, а также выступит с лекцией "Внешняя политика Азербайджана и отношения с Италией".