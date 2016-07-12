Глава МИД Азербайджана посетит Казахстан

Баку. 12 июля. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров посетит Казахстан, где примет участие в совете глав МИД Прикаспийских стран. Об этом Report сообщил руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Заседание глав МИД пяти прикаспийских стран состоится 13-14 июля в Астане.

В повестке дня предстоящего совета — согласование проекта Конвенции о правовом статусе Каспия и вопросы пятистороннего сотрудничества в различных сферах, включая экономику, транспорт, безопасность и экологию.

Ожидается, что главы МИД поднимут на переговорах и актуальные региональные и международные проблемы. Еще одной темой встречи станет подготовка к запланированному в Казахстане пятому Каспийскому саммиту на уровне глав государств, который состоится в 2016 году.