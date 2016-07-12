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    Глава МИД Азербайджана посетит Казахстан

    Эльмар Мамедъяров примет участие в совете глав МИД Прикаспийских стран в Астане

    Баку. 12 июля. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров  посетит Казахстан, где примет участие в совете глав МИД Прикаспийских стран. Об этом Report сообщил руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

    Заседание глав МИД пяти прикаспийских стран состоится 13-14 июля в Астане. 

    В повестке дня предстоящего совета — согласование проекта Конвенции о правовом статусе Каспия и вопросы пятистороннего сотрудничества в различных сферах, включая экономику, транспорт, безопасность и экологию. 

    Ожидается, что главы МИД поднимут на переговорах и актуальные региональные и международные проблемы. Еще одной темой встречи станет подготовка к запланированному в Казахстане пятому Каспийскому саммиту на уровне глав государств, который состоится в 2016 году.

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