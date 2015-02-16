Глава МИД Азербайджана посетит Грузию

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ 19 февраля с двухдневным официальным визитом Грузию посетит министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров. Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил сегодня на брифинге спикер МИД Грузии Давид Кереселидзе.

По словам Кереселидзе, в ходе визита Э. Мамедъярова запланирована его встреча с главой МИД Грузии как в формате один на один, так и в расширенном составе. Запланированы встречи с президентом, премьер-министром и спикером парламента Грузии.

На встречах будет обсужден широкий спектр азербайджано-грузинских отношений, охватывающий сотрудничество в сферах политики, экономики, энергетики и культуры.