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    Глава МИД Азербайджана посетит Германию и Словакию

    Он примет участие в неформальной встрече стран ЕС и Восточного Партнерства

    Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров 1 сентября примет участие в неформальной встрече министров иностранных дел стран-участниц ОБСЕ в Потсдаме (Германия), а 3 сентября отправится в столицу Словакии Братиславу для участия в неформальной встрече стран ЕС и Восточного Партнерства.

    Об этом сообщили Report в пресс-службе МИД.

    По информации, Эльмар Мамедъяров выступит на обоих мероприятиях и проведет ряд двусторонних встреч. 

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