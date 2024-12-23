Глава МИД Азербайджана почтил память жертв натовских бомбардировок Югославии

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов посетил в сербской столице Белграде памятник, символизирующий нападение НАТО на Федеративную Республику Югославия в 1999 году.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов посетил в сербской столице Белграде памятник, символизирующий нападение НАТО на Федеративную Республику Югославия в 1999 году.

Как передает Report, об этом глава внешнеполитического ведомства написал в соцсети Х.

"С болью в сердце мы посетили и возложили цветы к памятнику, посвященному детским жертвам бомбардировок 1999 года. Агрессия против гражданских лиц, особенно детей, неприемлема. Все виновные в этих ужасных преступлениях должны быть привлечены к ответственности", – говорится в публикации.

Отметим, что в 1999 году НАТО атаковало Югославию с целью остановить гуманитарный кризис в Косово, где сербские силы обвинялись в этнических чистках албанцев. Отказ Сербии признать автономию Косово привел к провалу дипломатических переговоров. Альянс утверждал, что вмешательство необходимо для предотвращения геноцида и новой гуманитарной катастрофы. Совет Безопасности ООН не смог принять меры из-за угрозы вето, поэтому НАТО действовало без мандата ООН. Хотя западные страны в Совете Безопасности международной организации пытались принять резолюцию, осуждающую действия сербских властей в Косово и дающую мандат на военное вмешательство, союзники Югославии – Россия и Китай – были готовы наложить вето, считая конфликт внутренним делом Югославии и выступая против вмешательства. Столкнувшись с невозможностью достижения единогласного решения, НАТО решило действовать в обход ООН, обосновывая свои действия гуманитарной необходимостью, без её официального одобрения.

