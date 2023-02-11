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Глава МИД Азербайджана посетил место проведения поисково-спасательных работ в Кахраманмараше

Глава МИД Азербайджана посетил место проведения поисково-спасательных работ в Кахраманмараше Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу посетили место проведения поисково-спасательных работ в пострадавшем от разрушительного землетрясения Кахраманмараше.
Внешняя политика
11 февраля 2023 г. 14:08
Глава МИД Азербайджана посетил место проведения поисково-спасательных работ в Кахраманмараше

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу посетили место проведения поисково-спасательных работ в пострадавшем от разрушительного землетрясения Кахраманмараше.

Как сообщает командированный в Турцию сотрудник Report, заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Этибар Мирзаев проинформировал Джейхуна Байрамова и Мевлюта Чавушоглу о ходе спасательных работ.

Главы МИД также пообщались с пострадавшими от разрушительного землетрясения.

В Кахраманмараше планируется провести пресс-конференцию с участием глав МИД Азербайджана и Турции.

Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом 9 часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях Турции и соседних странах.

По последним данным, число погибших в Турции превысило 20 тыс.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan's Foreign Minister visits site of search and rescue operations in Turkiye's Kahramanmaras
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Türkiyənin XİN başçıları Kahramanmaraşda dağıntılar olan ərazilərə baş çəkib, zərərçəkmişlərlə görüşüb

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