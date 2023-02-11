Глава МИД Азербайджана посетил место проведения поисково-спасательных работ в Кахраманмараше

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу посетили место проведения поисково-спасательных работ в пострадавшем от разрушительного землетрясения Кахраманмараше.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу посетили место проведения поисково-спасательных работ в пострадавшем от разрушительного землетрясения Кахраманмараше.

Как сообщает командированный в Турцию сотрудник Report, заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Этибар Мирзаев проинформировал Джейхуна Байрамова и Мевлюта Чавушоглу о ходе спасательных работ.

Главы МИД также пообщались с пострадавшими от разрушительного землетрясения.

В Кахраманмараше планируется провести пресс-конференцию с участием глав МИД Азербайджана и Турции.

Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом 9 часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях Турции и соседних странах.

По последним данным, число погибших в Турции превысило 20 тыс.