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Глава МИД Азербайджана посетил мечеть шейха Зайда в ОАЭ

Глава МИД Азербайджана посетил мечеть шейха Зайда в ОАЭ Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов посетил Большую мечеть шейха Заида.
Внешняя политика
31 октября 2023 г. 14:53
Глава МИД Азербайджана посетил мечеть шейха Зайда в ОАЭ

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов посетил Большую мечеть шейха Зайда.

Как передает Report, об этом глава внешнеполитического ведомства поделился на своей странице в социальной сети "X".

"Посетил Большую мечеть шейха Зайда и отдал дань памяти первому президенту Объединенных Арабских Эмиратов во время официального визита в эту страну. Рад познакомиться с этим прекрасным наследием", - написал Д. Байрамов.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani FM visits Sheikh Zayed Grand Mosque in UAE
Версия на азербайджанском языке ФотоCeyhun Bayramov BƏƏ-də Şeyx Zayed məscidini ziyarət edib

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