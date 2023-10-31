Глава МИД Азербайджана посетил мечеть шейха Зайда в ОАЭ

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов посетил Большую мечеть шейха Заида.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов посетил Большую мечеть шейха Зайда.

Как передает Report, об этом глава внешнеполитического ведомства поделился на своей странице в социальной сети "X".

"Посетил Большую мечеть шейха Зайда и отдал дань памяти первому президенту Объединенных Арабских Эмиратов во время официального визита в эту страну. Рад познакомиться с этим прекрасным наследием", - написал Д. Байрамов.