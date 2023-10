Глава МИД Азербайджана посетил мечеть шейха Зайда в ОАЭ

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов посетил Большую мечеть шейха Зайда.

Как передает Report, об этом глава внешнеполитического ведомства поделился на своей странице в социальной сети "X".

"Посетил Большую мечеть шейха Зайда и отдал дань памяти первому президенту Объединенных Арабских Эмиратов во время официального визита в эту страну. Рад познакомиться с этим прекрасным наследием", - написал Д. Байрамов.