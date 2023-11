Глава МИД Азербайджана посетил мавзолей короля Мухаммеда V в Марокко

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов посетил мавзолей короля Марокко Мухаммеда V в Рабате.

Как передает Report, об этом говорится на странице главы внешнеполитического ведомства в соцсети "X".

"В рамках визита в столицу Королевства Марокко город Рабат посетил мавзолей покойного короля Мухаммеда V. В книге памяти мавзолея отметил большие заслуги Его Величества и исключительную роль в обретении Марокко независимости, а также высокий уровень двусторонних отношений между Азербайджаном и Марокко", - говорится в публикации.