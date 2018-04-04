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    Глава МИД Азербайджана получил приглашение посетить Индию

    Сушма Сварадж: Председательство Азербайджана в Движении неприсоединения будет плодотворным© Report/Firi Salim

    Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ "Потенциал развития нашего сотрудничества с Азербайджаном велик. Мы имеем очень долгие и исторические связи".

    Как передает Report, об этом министр иностранных дел Индии Сушма Сварадж заявила на совместной пресс-конференции с азербайджанским коллегой Эльмаром Мамедъяровым.

    Министр отметила, что Индия заинтересована в создании транспортных коридоров, посредством которых товары из Индии будут быстрее поставляться на западные рынки.

    Сушма Сварадж напомнила, что каждый год 20 азербайджанских студентов проходят практику в Индии в рамках технического сотрудничества.

    "Мы также имеем схожие позиции по вопросу борьбы с терроризмом и изменения климата", - добавила глава МИД Индии. 

    Она пригласила Э.Мамедъярова совершить визит в Индию. 

    Напомнив, что в 2019-2022 годах Азербайджан будет председательствовать в Движении неприсоединения, она выразила уверенность, что это председательство будет плодотворным и Индия за эти три года также постарается внести свой вклад в развитие организации. 

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