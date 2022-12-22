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Глава МИД Азербайджана поговорил по телефону с представителем ЕС

Глава МИД Азербайджана поговорил по телефону с представителем ЕС Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике Жозепом Боррелем.
Внешняя политика
22 декабря 2022 г. 23:35
Глава МИД Азербайджана поговорил по телефону с представителем ЕС

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике Жозепом Боррелем.

Об этом Report сообщили в МИД Азербайджана.

В ходе беседы были затронуты такие вопросы, как ситуация в регионе, причины, приведшие к протесту гражданского общества, миссия ЕС в Армении, а также сотрудничество между Азербайджаном и ЕС,

Глава МИД проинформировал представителя ЕС о том, что справедливый протест азербайджанцев на Лачынской дороге связан с незаконной эксплуатацией природных месторождений и экологическими проблемами. Он особо подчеркнул, что незаконная деятельность должна быть прекращена.

Джейхун Байрамов назвал утверждения о том, что, якобы, Лачынская дорога закрыта Азербайджаном, безосновательными.

По его словам, на дороге обеспечен проезд транспортных средств, грузов для мирных жителей. Для оказания медицинских услуг также нет никаких препятствий.

В свою очередь Боррель, выразив, свое беспокойство создавшейся ситуацией, подчеркнул важность приверженности сторон мирной повестки.

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Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov Cozef Borellə telefonla danışıb

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