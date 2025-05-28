Глава МИД Азербайджана поделился публикацией со встречи с пакистанским коллегой

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов выразил благодарность своему пакистанскому коллеге Исхаку Дару за участие в мероприятиях по случаю 28 Мая - Дня независимости.
Как сообщает Report, об этом дипломат написал в соцсети Х.
"Дорогой брат Исхак Дар, мне было действительно приятно видеть тебя в Лачыне.
Выражаю искреннюю благодарность за участие в мероприятиях, проведенных в рамках исторического трехстороннего Саммита между Азербайджаном, Турцией и Пакистаном по случаю 28 Мая - Дня независимости.
Да здравствует наше братство, дружба и единство!", – отметил он.