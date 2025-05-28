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Глава МИД Азербайджана поделился публикацией со встречи с пакистанским коллегой

Глава МИД Азербайджана поделился публикацией со встречи с пакистанским коллегой Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов выразил благодарность своему пакистанскому коллеге Исхаку Дару за участие мероприятиях по случаю Дня независимости нашей страны.
Внешняя политика
28 мая 2025 г. 22:20
Глава МИД Азербайджана поделился публикацией со встречи с пакистанским коллегой

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов выразил благодарность своему пакистанскому коллеге Исхаку Дару за участие в мероприятиях по случаю 28 Мая - Дня независимости.

Как сообщает Report, об этом дипломат написал в соцсети Х.

"Дорогой брат Исхак Дар, мне было действительно приятно видеть тебя в Лачыне.

Выражаю искреннюю благодарность за участие в мероприятиях, проведенных в рамках исторического трехстороннего Саммита между Азербайджаном, Турцией и Пакистаном по случаю 28 Мая - Дня независимости.

Да здравствует наше братство, дружба и единство!", – отметил он.

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Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov pakistanlı həmkarı ilə görüşünə dair paylaşım edib

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