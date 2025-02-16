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Джейхун Байрамов почтил память жертв натовских бомбардировок в Сербии

Джейхун Байрамов почтил память жертв натовских бомбардировок в Сербии Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках визита в Сербию посетил в столице Белграде мемориал памяти жертв бомбардировок Югославии силами НАТО в 1999 году.
Внешняя политика
16 февраля 2025 г. 23:48
Джейхун Байрамов почтил память жертв натовских бомбардировок в Сербии

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках визита в Сербию посетил в столице Белграде мемориал памяти жертв натовских бомбардировок Югославии в 1999 году.

Как передает Report, об этом глава внешнеполитического ведомства написал в соцсети Х.

"С болью в сердце посетил мемориал памяти детей-жертв бомбардировок 1999 года и возложили к нему цветы. Агрессия против гражданских лиц, в частности детей, неприемлема. Все виновные в этих ужасных преступлениях должны быть привлечены к ответственности", – говорится в публикации.

Напомним, что президент Сербии Александр Вучич на приеме, организованном 16 февраля в Сербском дворце по случаю Дня государственности этой страны, вручил министру Джейхуну Байрамову орден Сербского знамени 1-й степени.

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