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Глава МИД Азербайджана: С глубоким уважением чтим память Ататюрка

Глава МИД Азербайджана: С глубоким уважением чтим память Ататюрка Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов почтил память основателя Турции Мустафы Кемаля Ататюрка.
Внешняя политика
10 ноября 2022 г. 12:10
Глава МИД Азербайджана: С глубоким уважением чтим память Ататюрка

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов поделился публикацией в память об основателе Турецкой Республики Мустафе Кемале Ататюрке.

Как передает Report, Д. Байрамов написал в Twitter:

"Сегодня исполняется 84 года со дня кончины основателя братской Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка, который сказал: "Печаль Азербайджана - это наша печаль, а радость - наша радость". С глубоким уважением и почтением мы чтим память великого сына тюркского мира Ататюрка".

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