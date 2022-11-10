Глава МИД Азербайджана: С глубоким уважением чтим память Ататюрка

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов поделился публикацией в память об основателе Турецкой Республики Мустафе Кемале Ататюрке.
Как передает Report, Д. Байрамов написал в Twitter:
"Сегодня исполняется 84 года со дня кончины основателя братской Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка, который сказал: "Печаль Азербайджана - это наша печаль, а радость - наша радость". С глубоким уважением и почтением мы чтим память великого сына тюркского мира Ататюрка".
Bu gün "#Azərbaycan|ın kədəri bizim kədərimiz, sevinci bizim sevincimizdir" - deyən, qardaş #Türkiye Cümhuriyyətinin banisi Mustafa Kamal #Atatürk|ün vəfatından 84 il ötür.