Глава МИД Азербайджана: С глубоким уважением чтим память Ататюрка

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов почтил память основателя Турции Мустафы Кемаля Ататюрка.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов поделился публикацией в память об основателе Турецкой Республики Мустафе Кемале Ататюрке.

Как передает Report, Д. Байрамов написал в Twitter:

"Сегодня исполняется 84 года со дня кончины основателя братской Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка, который сказал: "Печаль Азербайджана - это наша печаль, а радость - наша радость". С глубоким уважением и почтением мы чтим память великого сына тюркского мира Ататюрка".