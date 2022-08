Глава МИД Азербайджана поблагодарил президента Узбекистана

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов поблагодарил президента Узбекистана Шавката Мирзиеева за плодотворную встречу.

Как передает Report, об этом Байрамов написал в Twitter.

"Мы благодарны президенту Узбекистана Шавкату Мирзиееву за сердечную и плодотворную встречу в рамках 1-ой Трехсторонней встречи министров иностранных дел, экономики и транспорта Азербайджана, Турции и Узбекистана. Отличное гостеприимство, отличная организация и огромный потенциал для сотрудничества", - говорится в публикации.