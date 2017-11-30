Глава МИД Азербайджана поблагодарил Пакистан за справедливую позицию в карабахском конфликте

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Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров в рамках трехсторонней встречи Азербайджан-Пакистан-Турция встретился с находящимся в стране с визитом пакистанским коллегой Хаваджом Мухаммедом Асифом.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства, стороны выразили удовлетворение традиционно дружескими, партнерскими отношениями между странами, отметили значимость 25-летия создания дипотношений. Также отметили важность взаимных визитов и консультаций между МИД для углубления двусторонних связей.

Э. Мамедъяров проинформировал гостя о последнем статусе переговоров по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, поблагодарил официальный Исламабад за поддержку справедливой позиции Азербайджана в международных организациях.

Стороны отметили важность увеличения товарооборота между странами, высоко оценили работу азербайджано-пакистанской совместной комиссии и совместной рабочей группы по сотрудничеству в торговой сфере.

Главы МИД отметили важность восстановления авиасообщения между Азербайджаном и Пакистаном.

В завершении подчеркнули важность Стамбульского процесса и в рамках него VII конференции министров.