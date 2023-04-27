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Глава МИД Азербайджана: Ожидается, что Армения скоро вернется за стол переговоров

Глава МИД Азербайджана: Ожидается, что Армения скоро вернется за стол переговоров Ожидается, что Армения в ближайшее время вернется за стол переговоров благодаря призывам международного сообщества.
Внешняя политика
27 апреля 2023 г. 14:01
Глава МИД Азербайджана: Ожидается, что Армения скоро вернется за стол переговоров

Ожидается, что Армения в ближайшее время вернется за стол переговоров благодаря призывам международного сообщества.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил на пресс-конференции после встречи с главой МИД Франции Катрин Колонна.

Глава МИД отметил, что Азербайджан призывал и продолжает призывать в миру и готов продолжить переговоры по нормализации отношений.

Байрамов отметил, что в ходе встречи он проинформировал главу МИД Франции о позиции Азербайджана на постконфликтном этапе, в частности в вопросе подписания мирного договора с Арменией.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN başçısı: “Yaxın zamanlarda Ermənistanın danışıqlar masasına qayıtması gözlənilir”

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