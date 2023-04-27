Глава МИД Азербайджана: Ожидается, что Армения скоро вернется за стол переговоров

Ожидается, что Армения в ближайшее время вернется за стол переговоров благодаря призывам международного сообщества.

Ожидается, что Армения в ближайшее время вернется за стол переговоров благодаря призывам международного сообщества.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил на пресс-конференции после встречи с главой МИД Франции Катрин Колонна.

Глава МИД отметил, что Азербайджан призывал и продолжает призывать в миру и готов продолжить переговоры по нормализации отношений.

Байрамов отметил, что в ходе встречи он проинформировал главу МИД Франции о позиции Азербайджана на постконфликтном этапе, в частности в вопросе подписания мирного договора с Арменией.