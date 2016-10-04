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    Глава МИД Азербайджана отправится с рабочим визитом в Бельгию

    Мамедъяров выступит а конференции Европейского Союза по Афганистану

    Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров посетит Бельгию с рабочим визитом для участия на конференции Европейского Союза по Афганистану, которая состоится в Брюсселе 4-5 октября.

    Как сообщили Report в МИД Азербайджана, на конференции запланированы выступление и двусторонние встречи Э.Мамедъярова.

    Отметим, что Азербайджан является страной, которая вносит вклад в двусторонней и многосторонней форме в развитие Афганистана.

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