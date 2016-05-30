 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Глава МИД Азербайджана отправился в Брюссель

    Эльмар Мамедъяров примет участие в заседании Азербайджан-НАТО в штаб-квартире организации

    Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров отправился в Брюссель для участия в заседании Азербайджан-НАТО, которое состоится в штаб-квартире НАТО 31 мая. Как сообщили Report в пресс-службе МИД, в ходе визита запланировано выступление Э. Мамедъярова на заседании Североатлантического совета, а также ряд двусторонних встреч.

    В рамках визита 31 мая также планируется встреча главы МИД Азербайджана с сопредседателями Минской группы ОБСЕ

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi