Глава МИД Азербайджана отправился в Брюссель

Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров отправился в Брюссель для участия в заседании Азербайджан-НАТО, которое состоится в штаб-квартире НАТО 31 мая. Как сообщили Report в пресс-службе МИД, в ходе визита запланировано выступление Э. Мамедъярова на заседании Североатлантического совета, а также ряд двусторонних встреч.

В рамках визита 31 мая также планируется встреча главы МИД Азербайджана с сопредседателями Минской группы ОБСЕ.