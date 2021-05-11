Глава МИД Азербайджана: Отношения с Россией носят стратегический характер

"Мы считаем что регулярный обмен визитами вносит важный вклад в продолжение диалога"

"Отношения Азербайджана и России носят стратегический характер. Нас объединяет общая история, важная ее часть - победа над фашизмом".

Как сообщает Report, об этом заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции по итогам встречи с главой внешнеполитического ведомства РФ Сергеем Лавровым.

"Мы считаем что регулярный обмен визитами вносит важный вклад в продолжение диалога. Развитие двусторонних отношений опирается на мощную договорную базу. Существует около 230 документов, регулирующих наши отношения. На разработке также находится множество других", - заявил глава МИД.

Байрамов отметил важность работы межправительственной комиссии для укрепления сотрудничества между странами: "Реализация договоренностей, достигнутых в Москве в ходе последней встречи важно, чтобы наверстать упущенное в торговом обороте из-за пандемии коронавируса. Пандемия являлась вызовом для всех, но и хорошим уроком на проверку прочности наших отношений. Мы считаем, что мы сдали его на отлично. Мы благодарны российской стороне за отправку специалистов, а также поставки российской вакцины", - отметил глава МИД Азербайджана.