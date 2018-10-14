Глава МИД Азербайджана отбыл в Люксембург

Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров отбыл с рабочим визитом в Люксембург.
Как сообщили Report в министерстве, он примет участие во встрече министров иностранных дел стран Восточного партнерства.
Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров отбыл с рабочим визитом в Люксембург.
Как сообщили Report в министерстве, он примет участие во встрече министров иностранных дел стран Восточного партнерства.
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