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    Глава МИД Азербайджана отбыл в Люксембург

    Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров отбыл с рабочим визитом в Люксембург.

    Как сообщили Report в министерстве, он примет участие во встрече министров иностранных дел стран Восточного партнерства.

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