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    Глава МИД Азербайджана прибыл в Грузию - ОБНОВЛЕНО

    Эльмар Мамедъяров проведет ряд официальных встреч в Тбилиси

    Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров прибыл с визитом в Грузию.

    Как  сообщает Report, в ходе визита Э. Мамедъяров проведет встречи с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили, председателем парламента Давидом Усупашвили и министром иностранных дел Михаилом Джанелидзе.

    В рамках визита в Грузию Эльмар Мамедъяров почтит память героев, павших за территориальную целостность Грузии, и возложит венок к мемориалу общенационального лидера Гейдара Алиева.

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