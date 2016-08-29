Глава МИД Азербайджана прибыл в Грузию - ОБНОВЛЕНО

Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров прибыл с визитом в Грузию.

Как сообщает Report, в ходе визита Э. Мамедъяров проведет встречи с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили, председателем парламента Давидом Усупашвили и министром иностранных дел Михаилом Джанелидзе.

В рамках визита в Грузию Эльмар Мамедъяров почтит память героев, павших за территориальную целостность Грузии, и возложит венок к мемориалу общенационального лидера Гейдара Алиева.