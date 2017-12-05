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    Глава МИД Азербайджана отбыл в Австрию

    Эльмар Мамедъяров примет участие на 24-ом заседании Совета министров ОБСЕ© Report

    Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров отбыл с рабочим визитом в Вену.

    Как сообщили Report в министерстве, в рамках визита Эльмар Мамедъяров встретится с сопредседателями Минской группы ОБСЕ, главой МИД Армении и примет участие на предстоящем 7-8 декабря 24-ом заседании Совета министров иностранных дел государств-участников ОБСЕ.

    На заседании Совета министров ОБСЕ предусмотрены выступление Э.Мамедъярова и ряд двусторонних встреч. 

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