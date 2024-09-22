Глава МИД Азербайджана отбыл с рабочим визитом в США

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отбыл с рабочим визитом в Нью-Йорк, США, для участия в 79-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН).
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В рамках визита Джейхун Байрамов выступит на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи, а также на ряде других международных мероприятий.
Кроме того, в рамках недели высокого уровня сессии предусмотрено проведение двусторонних встреч с официальными лицами иностранных государств и руководителями международных организаций.