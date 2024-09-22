Глава МИД Азербайджана отбыл с рабочим визитом в США

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отбыл с рабочим визитом в ​​Нью-Йорк, США, для участия в 79-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН).

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отбыл с рабочим визитом в ​​Нью-Йорк, США, для участия в 79-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН).

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу МИД.

В рамках визита Джейхун Байрамов выступит на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи, а также на ряде других международных мероприятий.

Кроме того, в рамках недели высокого уровня сессии предусмотрено проведение двусторонних встреч с официальными лицами иностранных государств и руководителями международных организаций.