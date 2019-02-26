Глава МИД Азербайджана отбыл c рабочим визитом в Женеву

Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров отбыл c рабочим визитом в Женеву для участия в 40-й сессии Совета ООН по правам человека.
Как сообщает Report cо ссылкой на пресс-службу МИД, ожидается, что в рамках визита Э. Мамедъяров выступит с речью на заседании высокого уровня 40-й сессии Совета ООН по правам человека, а также проведет ряд двусторонних встреч.
Совета ООН по правам человека, а также проведет ряд двусторонних встреч.
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