Глава МИД Азербайджана отбыл c рабочим визитом в Женеву

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Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров отбыл c рабочим визитом в Женеву для участия в 40-й сессии Совета ООН по правам человека.