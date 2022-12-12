Глава МИД Азербайджана: Очередной этап переговоров с Арменией ожидается в ближайшие недели

Несмотря на разрушительные последствия войны и армянской оккупации Азербайджан предлагает Армении мир на основе взаимного уважения территориальной целостности.

Несмотря на разрушительные последствия войны и армянской оккупации, Азербайджан предлагает Армении мир на основе взаимного уважения территориальной целостности.

Как передает Report, об этом глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил на заседании глав внешнеполитических ведомств стран Восточного партнерства.

Он отметил роль президента Совета ЕС Шарля Мишеля в деле нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией: "В этом плане состоявшиеся в Брюсселе трехсторонние встречи были плодотворными. Азербайджан продолжает поддерживать этот формат и готов к совместной деятельности в этом направлении".

Джейхун Байрамов напомнил, что на встрече в Брюсселе 31 августа был дан старт двухсторонним переговорам по тексту мирного соглашения. 7 ноября в Вашингтоне после встречи с главой МИД Армении, Баку представил новые предложения, и очередной этап переговоров ожидается в ближайшие недели.

Глава МИД Азербайджана отметил, что несмотря на определенную динамику в двухсторонних переговорах, достигнутый прогресс остается довольно ограниченным, поскольку Армения продолжает использовать свой предыдущий опыт имитации.

По словам Джейхуна Байрамова, Ереван продолжает уклоняться от взятых на себя обязательств по подписанию мирного соглашения, делимитации границ и разблокированию коммуникаций.