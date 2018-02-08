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    Глава МИД Азербайджана обсудит с верховным представителем ЕС вопросы сотрудничества

    Встреча пройдет в рамках очередного заседания Совета сотрудничества Европейский союз - Азербайджан© Report

    Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности ЕС Федерика Могерини встретится 9 февраля с главой МИД Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым в Брюсселе. Как  сообщает Report, встреча пройдет в рамках очередного заседания Совета сотрудничества Европейский союз - Азербайджан.

    Стороны планируют обсудить ряд вопросов, в том числе перспективы развития сотрудничества Азербайджан-ЕС,  сотрудничество в сфере энергетики и т.д.

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