Глава МИД Азербайджана обсудит с верховным представителем ЕС вопросы сотрудничества

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Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности ЕС Федерика Могерини встретится 9 февраля с главой МИД Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым в Брюсселе. Как сообщает Report, встреча пройдет в рамках очередного заседания Совета сотрудничества Европейский союз - Азербайджан.

Стороны планируют обсудить ряд вопросов, в том числе перспективы развития сотрудничества Азербайджан-ЕС, сотрудничество в сфере энергетики и т.д.